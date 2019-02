Op zoek naar tiende trofee 23 februari 2019

Een tiende Engelse prijs op zijn palmares na drie landstitels, een FA Cup, drie League Cups en twee Community Shields. Zelfs het record van Ian Rush (vijf keer winnaar met Liverpool) komt in zicht bij nieuwe winst in de League Cup. Vincent Kompany (32) kan zondag een vierde Carabao Cup op zijn erelijst schrijven, mits een zege op Wembley tegen Chelsea. Kompany is met voorsprong de meest succesvolle Rode Duivel in de Premier League. Eden Hazard, met twee titels, een FA Cup, een Europa League en een League Cup, kan zondag de teller op zes zetten. Kevin De Bruyne heeft momenteel drie trofeeën gewonnen in Engeland: een landstitel en twee League Cups. (KTH)

