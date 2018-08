Op zoek naar eerste kwalificatiepunten voor Tokio 2020 EK BAANWIELRENNEN 02 augustus 2018

Met de kwalificaties ploegenachtervolging wordt het EK piste vanavond in de Sir Chris Hoy Velodrome op gang gebracht. Bij de vrouwen nemen tien landen deel, bij de mannen twaalf. Pistecoach Peter Pieters rekent bij de vrouwen op Lotte Kopecky, Annelies Dom, Gilke Croket en juniore Shari Bossuyt. Bij de mannen zet hij Sasha Weemaes, Robbe Ghys, Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder in. Een plaats bij de eerste acht is een must. Dan sprokkelen beide teams punten op de olympische ranking die nu, richting Tokio 2020, wordt opgestart. Medaillekansen zijn er, behoudens een grote verrassing, in de ploegenachtervolging niet. In andere nummers wel. Vooral in de madison (D'hoore-Kopecky en De Ketele-Ghys), maar ook in scratch (D'hoore), omnium (Kopecky en Ghys), puntenkoers (Kopecky en De Ketele) en keirin (met wereldkampioene Nicky Degrendele). Bij de bondscoach ligt het accent op de disciplines die het olympisch programma van Tokio 2020 haalden: omnium, ploegenachtervolging, ploegkoers, sprint en keirin. In de ploegenachtervolging de Spelen in Tokio halen is heel interessant. Dat geeft Pieters minder keuzestress. (FHN)

