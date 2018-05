Op zoek naar de roots van Ivan Leko: "Zijn ultieme droom is Real, maar eerst... GENIETEN!" Wij klinken op de titel met de ouders van Brugse kampioenencoach Mathieu Goedefroy

14 mei 2018

07u25 0 De Krant Ivan Leko (40) haat supermarkten, houdt van wiskunde en droomt van Real Madrid. Na een bezoekje aan zijn Kroatische heimat weten we alles over de Brugse kampioenenmaker. "Als tienjarige wilde hij al de baas zijn."

Tussen de hoge appartementsblokken door brandt de zon in Gripe, een wijk in de Kroatische havenstad Split. Ondanks de verschroeiende temperaturen is de sfeer gemoedelijk. In de schaduw van de cipressen rust een bejaard koppel op een bankje, terwijl op het grasveldje even verderop een kudde schoolkinderen achter een bal aan holt. Zelf houden we halt bij appartementsblok nummer 33 in de wijk. Het is even speuren tussen de oneindige collectie naamplaatjes aan de ingang, maar uiteindelijk vinden we 'm toch: de bel met 'Ivan Leko senior'.

Wanneer Ivan (70) en Ivka (67) ons ontvangen in hun flatje, is dat met een warm hart. Terwijl zoonlief vanop een foto aan de muur lachend toekijkt, haalt moeder de zelfgebrouwen Orahovica boven. "Een likeur op basis van walnoten, moét je absoluut proeven", spoort Ivka ons aan. Hups, daar gaat-ie. "Zivjeli, gezondheid! Op de titel!"

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN