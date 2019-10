Exclusief voor abonnees Op zoek naar de roots van Greta Thunberg: “Nobelprijs voor de Vrede? Ze is Moeder Teresa niet, hè” GRETA THUNBERG: VAN STIL MEISJE TOT SPREEKBUIS VAN GENERATIE ÉN KANDIDAAT VOOR NOBELPRIJS Steven Swinnen

11 oktober 2019

06u00 4 De Krant Een eenzaam, ziek schoolkind was Greta Thunberg (16), tot ze uit woede over de opwarmende planeet in staking ging. De moderne Jeanne d'Arc voor haar fans, een kwelduivel volgens klimaatontkenners als Donald Trump. Die kan ze vandaag mooi aftroeven als zij en niet hij de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Wij trokken een week door Stockholm op zoek naar Greta. Portret van een meisje dat nooit wat zei en in één jaar toch de spreekbuis van een hele generatie werd.

"Ze zal tegen de middag wel weer thuis zijn", dachten Svante en Malena Thunberg vorig jaar op 20 augustus toen hun oudste dochter Greta - 15 - zich voor het Zweedse parlement neerzette. Naast haar een bord met daarop 'Skolstrejk för klimatet' - schoolstaking voor het klimaat - geschilderd. Zweden had net de warmste zomer ooit achter de rug en Greta ging spijbelen. Ze had er genoeg van. 'Ik heb schijt aan mijn schooltoekomst, want jullie - volwassenen - hebben ook schijt aan mijn toekomst' stond er op haar flyers. En ze kwam 's middags niét naar huis.

20 volgers op Instagram

Die eerste dag had Greta 20 volgers op Instagram. Vandaag heeft ze er 7,5 miljoen. Het meisje met de twee vlechtjes sprak de voorbije maanden op de VN-klimaatconferenties, liep langs bij een stoet aan wereldleiders, staat in het lijstje met 100 invloedrijkste personen van Time Magazine en is de bekendste klimaatactivist ter wereld geworden. Ze kreeg navolging in 140 landen door miljoenen schoolstakers en vandaag kan ze - als jongste ooit - de Nobelprijs voor de Vrede winnen. "Het is nauwelijks te geloven wat zij in één jaar tijd meemaakt", blaast Sirkka Persson, directeur van Greta's school in Södertalje, een stadje op een halfuur rijden van de hoofdstad Stockholm. "Tot juni zat ze hier nog in de klas, behalve op vrijdag dan (lacht). Greta kwam hier precies een jaar geleden aan als een ongelukkig, bang meisje. Ze zat op een school in Stockholm en daar konden ze absoluut niet lachen met dat klimaatspijbelen. De leerkrachten vonden dat erover en hadden het op haar gemunt. Hier was ze welkom. Bakken kritiek heb ik gekregen op sociale media - (bootst boze stemmetjes na, red.) "Kinderen moeten naar school gaan!" - maar hier hebben wij veel kinderen met psychische stoornissen en er zijn er nog die zich beter voelen als ze maar een paar dagen per week komen. We doen wat voor ieder kind het beste is en voor Greta was dat: haar de vrijheid geven om haar klimaatverhaal te ontplooien. Greta is altijd heel nederig gebleven en vulde ook na het succes nooit de ruimte. Ze spreekt heel stilletjes, maar wanneer ze in de klas haar mond opendeed, was iedereen stil. Omdat ze haar woorden zo zorgvuldig kiest."

Ontzettend schrander

Ondanks de gemiste lessen is ze nog als de tweede beste van haar klas afgestudeerd in het negende jaar. Ze zou nu naar het hoger onderwijs kunnen, maar ze last een sabbatjaar in. "Greta is geweldig schrander. Belachelijk dat er nu twijfelen of ze haar speeches zelf schrijft", zegt Magnus Andersson, die haar geregeld in de klas had. "We hebben het haar genoeg zien doen: in een halfuur tijd een perfect opstel in 't Engels maken. En niet alleen over het klimaat, maar ook heel wat andere prangende thema's: gendergelijkheid, racisme, dierenwelzijn..."

Dat hun dochter Greta een 'specialleke' is met een straf brein, hadden haar ouders Malena en Svante al snel door. Hij is een acteur, zij een bekende operazangeres die tien jaar geleden nog de Zweedse inzending voor het Songfestival in Rusland was. De tabel van Mendeljev, waar de meeste schoolkinderen toch wekenlang op vloeken, bekeek Greta volgens haar mama een paar minuten om hem daarna helemaal vanbuiten af te rammelen. Ze kende ook al vroeg alle hoofdsteden ter wereld. Fiere ouders zeggen dat soms snel als hun oogappel weet dat pakweg 'Reykjavik' de hoofdstad van IJsland is, maar Greta is van een ander kaliber. Als iemand haar 'Kerguelen' voorschotelde - zoals u weet een vulkanische archipel niet ver van de Zuidpool - zei ze meteen: 'Port-aux-Français'.

Moderne nomaden

In 2010 was het de hoofdstad van België die voor maanden de thuis was van Greta, haar jongere zus Beata en haar ouders. Aan de Wolvengracht huurden ze een fraai appartement. Als moderne nomaden pendelden ze jaren tussen Stockholm en plekken als Berlijn, Parijs, Wenen, Salzburg, Amsterdam, Barcelona tot zelfs Japan: eigenlijk overal waar Malena mocht zingen. Een comfortabel bestaan, zo blikt Greta's moeder terug in een boek dat ze vorig jaar over haar gezin schreef. Dat veranderde in 2014. Greta - elf - huilde als ze moest gaan slapen, als ze naar school moest, tijdens de lessen en wanneer haar papa haar weer kwam halen. Alleen bij Moses - de golden retriever - bedaarde ze soms. Ze stopte met pianospelen, met lachen en met praten tegen mensen buiten haar gezin. "Ze verdween in de duisternis en functioneerde niet meer."

Uur voor stukje banaan

Pas veel later kreeg ze de diagnose Asperger - een vorm van autisme - en dwangstoornissen zoals selectief mutisme. Dat wil zeggen dat Greta enkel nog het hoogstnodige zegt. Erger dan zwijgen was dat ze ook niets meer wilde eten. '53 minuten voor een derde van een banaan', '2 uur 10 minuten voor vijf bolletjes gnocchi': haar papa heeft het maanden aan een stuk opgeschreven. Maar veel moest hij niet schrijven. In geen tijd viel het meisje 10 kilogram af. Ze was depressief en had de lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk van iemand die aan het verhongeren is. Pas toen ze aan het infuus moest, begon ze met muizenhapjes weer te eten.

Het werd ook stilaan duidelijk wat haar zo triest maakte: wij allemaal die de tak afzagen waarop we zitten. Greta raakte volledig overstuur door de klimaatproblematiek. Ze was niet de enige die weende op school tijdens een film over het afval in de oceanen. Maar dat haar klasgenoten wat later doodleuk zeverden over een tripje naar New York ging er bij haar niet in. Greta kon aan niets anders meer denken. Ze zocht naar wetenschappelijke rapporten over de klimaatcrisis. "Die beelden bleven door mijn hoofd spoken en dat maakte mij heel verdrietig."

Als autist ziet ze alles zwart-wit. "Ik begrijp de mensen niet die zeggen dat de klimaatkwestie een existentiële bedreiging is, maar toch doorgaan met hun gedrag alsof er niets aan de hand is. Als we de klimaatopwarming niet stoppen, dan zetten we een negatieve spiraal van rampen in gang die we niet meer kunnen controleren." Nu houdt het meisje met de vlechtjes haar landgenoten - "als iedereen zo zou leven als de Zweden, zouden er 4 aardbollen moeten zijn" - en bij uitbreiding de rest van de westerse wereld een spiegel voor, maar dat oefende ze al eerst in eigen woonkamer. Toen haar papa en zus in de zomer van 2016 even naar Italië vlogen en via wat tussenstops weer in Zweden landden, merkte Greta fijntjes op: "Jullie hebben 2,7 ton CO2 geproduceerd: evenveel als de jaarlijkse uitstoot van vijf mensen in Senegal."

Einde carrière mama

Het gezin Thunberg woont op de bovenste verdieping van het fraaie appartementsgebouw in de residentiële wijk 'Kungsholmen' met een prachtig zicht op het kanaal dat Stockholm doormidden snijdt. "Woont Greta Thunberg op nummer 5? Meen je dat? Ik woon al jaren op nummer 7 en ik heb haar nog nooit gezien." Een jonge moeder in een speeltuin voor het gebouw valt bijna achterover van wat ze opeens te horen krijgt. Andere buren die de hond uitlaten, fronsen ook hun wenkbrauwen. Nochtans hebben de Thunbergs zelf viervoeters die toch ook geregeld eens aan de deur zullen krabben.

Binnen liet Greta zich wel horen. Op haar initiatief maakte het gezin de voorbije jaren een groene omwenteling door. Eerst stoppen met vlees eten, dan veganisme, een elektrische auto en stoppen met vliegen. Dat laatste betekende voor mama Malena het einde van haar internationale carrière en dat kreeg weerklank in Zweden. Ook al waren het maar mama, papa en kleine zus: dat Greta haar gezin op het groene spoor kreeg, was voor haar geen kleine overwinning. Ze tankte vertrouwen voor haar klimaatspijbelactie - het idee leende ze bij Amerikaanse kinderen die het wapengeweld op school wilden stoppen - en toen die van bij de start een schot in de roos bleek, kwam dat haar gezondheid ten goede. De voorbije jaren waren voor het gezin een lijdensweg, ook haar zus Beata had het lastig door ADHD en haast ontembare driftbuien, maar nu verdwenen Greta's complicaties één na één. Ze kan weer praten met andere mensen dan wie ze goed kent, eet al eens wat anders dan bonenpasta met crackers en geeft speeches voor de ogen van miljoenen mensen.

Blik voor de eeuwigheid

"Ze is in één jaar tijd helemaal opengebloeid", zegt haar schooldirectrice Sirkka. "Toen ze hier kwam, voelde ze zich slecht. Nu barst ze van energie. Ze lacht veel meer dan vroeger en haar attitude straalt uit dat ze zich comfortabel voelt. Wat wil je als je met je verhaal de wereld kan veroveren? Het is soms hectisch voor haar, maar haar ouders zijn altijd heel bezorgd gebleven. Ze steunen haar, maar pushen haar niet. Ook toen ze hier in de klas zat, kreeg ze elke week wel een of andere uitnodiging om te gaan spreken, maar ze zei geregeld 'nee, anders ben ik te moe op school'. Stap voor stap: eerst Zweden veroveren, vervolgens Europa en nu de Verenigde Staten."

Vorige maand kwam Greta met haar papa aan in New York na een lange bootreis, waar ze met een veelbesproken speech - "Hoe durven jullie? We zullen het jullie nooit vergeven!" - de aanwezige wereldleiders op de VN-klimaattop de mantel uitveegde. Haar boze blik aan Donald Trump is er een voor de eeuwigheid. Ze is volgens het boek dat haar mama schreef een beetje fan van de Amerikaanse president trouwens. "Hij is tenminste eerlijk: hij zet in op banen en heeft schijt aan het Parijs-akkoord. Dan vindt iedereen hem een extremist. Maar wij doen precies hetzelfde. Met Clinton en Obama zou alles hetzelfde zijn gebleven. Trump is de wekker."

Opvallend evenwel dat Greta in nauwelijks een half jaar tijd uitgroeide tot een wereldfenomeen, maar in het straatbeeld van haar eigen Stockholm ze nergens te bespeuren valt. Geen enkele foto van haar, geen boodschap die haar steunt, nergens een poster achter een raam, niets in de buurt van het parlementsgebouw dat verwijst naar de kinderen die er samen duizenden uren spijbelden en nog elke vrijdag samenkomen. De vitrines van de souvenirwinkels puilen wél uit van een meisje met twee vlechtjes, maar het gaat om Pippi Langkous. In plaats van T-shirts met Greta's 'How dare you?' hangen de geel-blauwe voetbaltruitjes van Zlatan Ibrahimovic nog rijen dik: een speler die vier (!) zomers geleden stopte bij de nationale ploeg.

"Da's typisch", glimlacht Kent, die uitlegt dat 'sant in eigen land' maar weinig Zweden gegeven is en daar hoort Greta (nog) niet bij. "Ze dient de goede zaak, da's zeker. Maar Zweden houden niet van veel gedoe. Hier is het ingebakken om je uiterste best te doen op school en dan is thuisblijven zowat heiligschennis. Elke vrijdag komen er nog wel een stuk of vijftig kinderen samen aan het parlementsgebouw, maar net als veel landgenoten voel ik me ook een beetje droevig wanneer ik Greta zie. Ze lijkt soms een marketingproduct van een hele beweging. Haar ouders zijn bekende mensen die altijd in de belangstelling willen staan (Greta's thuisgebleven moeder Malena en zus Beata bedankten nochtans de voorbije week vriendelijk voor een interview, red.). Ik hoop dat ze ooit gelukkig wordt, maar ik vrees ervoor."

Vliegschaamte

Maar dat Greta in Zweden al zaken heeft veranderd, geven ze in Stockholm onomwonden toe. "De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS boert in Finland, Denemarken en Noorwegen nog heel goed, maar slikt hier grote verliezen. Puur omwille van 'flyskam': we durven niet meer te vliegen." Maar of ze daarom de Nobelprijs verdient? "Ik vind haar geweldig en ik zou het haar heel erg gunnen", zegt Marianne, een voormalige rechter. "In een debat waar politici zelden de waarheid durven te zeggen, legt Greta de vinger voortdurend op de wonde. En ze duwt er nog flink op ook (lacht). Maar volwassenen worden niet graag door een kind op hun plichten gewezen en dus krijgt ze ook veel kritiek."

"Volgens mij zal ze niet winnen. Greta krijgt veel gehoor, maar ze vertelt alleen wat veel wetenschappers ook al lang zeggen. Dan ben je nog geen Moeder Teresa of Mahatma Gandhi, hoor, dat soort mensen hebben toch zelf meer verwezenlijkt. Ik heb ooit het geluk gehad om de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege - de Nobelprijswinnaar van vorig jaar - te ontmoeten. Die man heeft 40.000 verkrachte vrouwen geholpen: da's nog wat anders dan spijbelen voor het klimaat."

Huis in brand

Het is nogal moeilijk in háár hoofd te kijken, maar zou Greta de Nobelprijs wel willen winnen? Als ze complimenten krijgt of prijzen met de boodschap 'het is je gelukt', dan schudt ze haar hoofd. "De uitstoot neemt nog steeds toe. Er is niets veranderd." De prijs van de Vrede? Greta wil vooral oorlog: een gevecht op leven en dood tegen wat ze samen met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres "de grootste uitdaging voor de mensheid" noemt. "Aan applaus heb je niets zolang het huis in brand staat."