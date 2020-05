Exclusief voor abonnees Op zoek naar datum voor Brabantse Pijl 06 mei 2020

Op de hertekende kalender is er een plaats gevonden voor drie koersen van Flanders Classics - de Ronde van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem - maar over de Brabantse Pijl is er nog geen duidelijkheid. Het is geen WorldTourkoers. Toch wil Flanders Classics op de stampvolle kalender nog een plaats zoeken voor de wedstrijd met start in Leuven en aankomst in Overijse. (KDW)