Exclusief voor abonnees Op zijn palmares: een schietpartij en 25.000 xtc-pillen 24 februari 2020

Wat heeft Oualid Sekkaki (26) op zijn kerfstok? In 2016 werd hij betrapt met 25.000 xtc-pillen op de A12 in Willebroek. Daarvoor werd hij in januari 2017 veroordeeld tot 18 maanden cel. Toen hij gevat werd met de drugs, stond hij ook al geseind voor een schietpartij in Hoboken in 2015. Daarbij raakte een 28-jarige man gewond aan de knie. Voor die feiten kreeg hij twee jaar cel, een straf die hij er in de gevangenis van Turnhout bijna had opzitten toen hij in december vorig jaar ontsnapte. Ook in Marokko wordt Oualid Sekkaki gezocht voor betrokkenheid bij een internationale drugsbende, gerund door Ashraf vanuit zijn Marokkaanse cel. Dat Marokko zijn uitlevering vraagt, wordt gezien als de voornaamste reden van zijn ontsnapping. (CMG)

