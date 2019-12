Exclusief voor abonnees Op zijn best in korte broek 100 HANS VANAKEN 17 december 2019

00u00 0

Niemand die liever, opwindender en meer met zijn voeten spreekt dan hij. Hans Vanaken (27): op zijn best in korte broek. Pronkte na een fantastisch 2018 met z'n eerste Gouden Schoen - hij deelde er zelfs eventjes het bed mee. Straks moet dat blinkende paar compleet worden, na een al even knap 2019. Hij bezorgde Club daarin nochtans geen tweede opeenvolgende titel, maar wel wederom Champions Leaguevoetbal. Én zichzelf een aantal interlands met de Rode Duivels. Een (nieuwe) opwaardering van de cijfers in zijn contract bleef niet uit. Vanaken tekende (andermaal) met zijn ogen dicht. Op een buitenlands avontuur zit-ie niet desperaat te wachten. Nergens beter dan Jan Breydel, beseft het blauw-zwarte genie. Was dat destijds ook niet de gedachte van Jan 'Caje' Ceulemans - één van die andere boegbeelden van Club? En hoeveel Gouden Schoenen won hij uiteindelijk? Eén. Twee. Drie. (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis