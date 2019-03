Op z'n 25ste al Premier League-legende Lukaku in top 20 beste schutters ooit 01 maart 2019

"I like him", zegt Romelu Lukaku over Ole Gunnar Solskjaer. "Ik heb hem graag." Voor het eerst in zeven seizoenen moet de Rode Duivel echt vechten voor zijn plaats, maar dat neemt hij de interim-trainer schijnbaar niet kwalijk. Lukaku is in eerste instantie back-up voor Marcus Rashford en een optie op de flank, maar profiteert nu optimaal van de blessurelast voorin om zijn wil op te dringen. "Ik ben blij met mijn goals, blij met mijn prestatie, nog blijer met de zege", zei hij woensdagavond na zijn dubbel tegen Crystal Palace. "Solskjaer is erg open en eerlijk in zijn communicatie. Hij houdt me hongerig. Als je naar mijn carrière kijkt, zal je zien dat ik altijd topspitsen in mijn buurt had die me hielpen. Van Ole steek ik ook veel op. Elke dag is er een om bij te leren, een andere om je te verbeteren." Lukaku trapte zich op zijn vijfentwintigste in de top twintig van de best scorende spitsen ooit in de Premier League. Hij laat onder meer grote voorbeeld Didier Drogba (104 goals) achter zich, al kon die wel pronken met een gevulde collectieve prijzenkast - die van Big Rom is nog leeg. Nog achter Lukaku in de ranking: Ruud van Nistelrooy (95), Solskjaer (91), Fernando Torres (85), Cristiano Ronaldo (84) en Luis Suárez (69), maar de meesten speelden veel minder lang in de Engelse topklasse dan Lukaku. Sommigen hadden ook een veel scherpere ratio van minuten per goal. Met een goal elke anderhalve match zit Lukaku net onder de absolute topafwerkers. Sergio Agüero, het Argentijnse Jerommeke van Man City, is de strafste van allemaal. (KTH)

