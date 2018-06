Op Wout en Sarah 30 juni 2018

Schol! Wout van Aert (23) en zijn jeugdliefde Sarah (23) klonken gisteren op de rest van hun leven samen. De twee stapten in het huwelijksbootje en daar hoorde - veldritgewijs - een volksfeestje bij. Ruim 200 vrienden en vooral enthousiaste fans wachtten het kersverse paar op na hun burgerlijke plechtigheid in Herentals. Van Aert trakteerde hen in het aangrenzende park op frisse pintjes. (BCL)

