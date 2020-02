Exclusief voor abonnees Op weg naar zijn strafste seizoen ooit 28 februari 2020

00u00 0

Gezwind trekt hij aan de touwtjes. Dan spant hij het ene weer strakker aan, dan laat hij een ander weer losser. Kevin De Bruyne is de dirigent van City. Meer dan ooit zijn puppetmaster. Woensdag in Bernabéu bewees hij dat opnieuw. Een speler die uniek is in zijn soort, zo vinden Pep Guardiola en zijn voormalige assistent Mikel Arteta.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis