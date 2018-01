Op weg naar somberste winter ooit 00u00 0

We zijn hard op weg naar de somberste winter ooit. Amper 13 uur en 54 minuten liet de zon zich sinds 1 december al zien. Ter vergelijking: een normale winter telt 179 uren zon. Voor de donkerste winter sinds de metingen in 1887 begonnen, moeten we terug naar 1994, met 119 uren zon. De reden voor al dat grijs? "Steeds maar die aanvoer van vochtige lucht", zegt weerman David Dehenauw. En het gebrek aan wind, waardoor het wolkendek maar blíjft hangen. Beterschap is er voorlopig niet in zicht. Tot en met morgen wordt er weinig zon verwacht. In het weekend is hier en daar een opklaring mogelijk, maar volgende week krijgen we weer regen en wind. (PhG)