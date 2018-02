Op weg naar record 33 zeges en 20/25 in klassementscrossen? 07 februari 2018

00u00 0

Wint Mathieu van der Poel de zeven resterende crossen op zijn programma, dan komt hij uit op een totaal van 33 overwinningen. In dat geval overtreft hij de dertig van Sven Nys in het seizoen 2006-2007 en vestigt hij een fenomenaal zegerecord in het moderne veldrijden. Ook de 20/25 (afwerkingspercentage: 80%) in de klassementscrossen zou een unieke score zijn. (JDK)