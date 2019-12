Exclusief voor abonnees Op weg naar nieuwe miljardendeal? FARMA 03 december 2019

Zijn oude liefde is en blijft de farmaceutische sector. Hij pompte de voorbije jaren tientallen miljoenen in de markt van de voorschriftvrije apotheekproducten (voedingssupplementen, babyproducten, verzorging...), maar ook in farmaceutische biotech-ontwikkelingen en zelfs in verzorgingsproducten en geneesmiddelen voor dieren. Dat hij in die sectoren zo driftig tekeergaat, heeft alles te maken met de forse groei die er geboekt kan worden. Omega Pharma begon ooit piepklein en werd uiteindelijk verkocht voor 3,8 miljard euro. Coucke voelt er zich als een vis in het water. De voorbije jaren is hij zelfs begonnen met de bouw van een 'nieuw' Omega Pharma. Zo verdeelt hij met Ceres Pharma opnieuw een rist producten bij apothekers waarvoor je geen voorschrift nodig hebt. Maar hij is sinds 2015 ook actief in de 'echte' farmaceutische industrie toen hij zich inkocht bij het Luikse biotechbedrijf Mithra. Die firma maakte de voorbije jaren een steile opmars en wil de komende jaren wereldleider worden in vrouwengeneesmiddelen. Het heeft onder meer een veelbelovende nieuwe anticonceptiepil in de pijplijn zitten die de komende twee jaren furore kan maken in de medische wereld. Ook een middel tegen opvliegers bij de menopauze zou potentieel honderden miljoenen kunnen opleveren. Coucke investeerde 40 miljoen euro in Mithra, maar dat bedrag is ondertussen al drie keer zoveel waard door de stevige koers van het beursgenoteerde bedrijf.

