Op weg naar America's Got Talent Ricky Ryon Willis III (10) 19 februari 2019

Een zachte stem. Diepbruine ogen. Een stralende, brede glimlach - uniek met dat gaatje tussen z'n tanden. Hij maakte YouTube-video's, en beloofde dat hij met zijn videokanaal "mensen zou entertainen en blij maken als ze triest zijn". In één filmpje zei hij: "Ik zal op heel veel plaatsen komen." De vriend van zijn moeder had andere plannen. Volgens agenten schoot hij Ricky Ryon Willis en zijn moeder dood in Tampa, Florida, in oktober 2018, bij een ruzie over de tv-zender waarnaar ze zouden kijken. Ricky's 'America's Got Talent'-auditie stond gepland voor december.

HLN