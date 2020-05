Exclusief voor abonnees Op wandel met Erika Vlieghe (48): “Zorgeloosheid is het gevoel waar ik het meeste naar snak” Sander Van Den Broecke

09 mei 2020

00u00 7 De Krant Erika Vlieghe, de voorzitster van de expertencommissie die de exit uit de lockdown heeft voorbereid en blijft begeleiden, is er niet gerust op. De teugels zijn gelost en dat houdt gevaar in, zeker wanneer mensen op eigen houtje gaan beslissen om teugels nog wat losser te laten hangen. En toch blijft ze lachen en begrip tonen. "Ik weet echt hoe moeilijk het allemaal is, alleen: veel mensen beseffen nog altijd niet hoe verwoestend en onvoorspelbaar dit virus is."

“Als je dit niet meer kan doen, word je zot." Na een wandeling van anderhalf uur is Erika Vlieghe een beetje tot rust gekomen. Je zal haar niet horen klagen, en je zou het haar ook niet aangeven, maar de professor die de overheid zegt hoe lang of kort de corona-leiband mag zijn, die vrouw die het zo kalm en helder uitlegt en altijd blijft glimlachen, leeft al weken tegen honderd per uur. Twijfel, deadlines, kritiek en een immense verantwoordelijkheid duwen het gaspedaal alleen maar dieper in. "Mijn bloeddruk staat te hoog. Van de stress", zegt ze. En terwijl ze dat doet, glimlacht ze weer, om zeker te zijn dat haar woorden niet al te veel gewicht krijgen.

"Zo uitzonderlijk ben ik niet"

"Het is gewoon efkes op de tanden bijten, want ook dit gaat weer over. Er zijn momenten dat ik me beklaag dat ik deze opdracht heb aanvaard, dat ik 's avonds pompaf denk: 'Waarom moest je dit nu weer doen, Erika?', maar ik hou van de uitdaging, van de mogelijkheid om iets goeds te doen. Toen ik voor mijn doctoraat geregeld naar Cambodja trok - ik onderzocht er resistentie tegen antibiotica - heb ik ook vaak gedacht: 'Wat ben je hier in godsnaam aan het doen?', maar ook toen ging dat bijna meteen weer over. Het is gewoon sterker dan mezelf. Ik ben in de eerste plaats een dokter. Ik wil helpen. Dat is mijn job. En zoals mij zijn er vandaag velen in de zorgsector, mensen die nu al weken het onderste uit de kan moeten halen. Zo uitzonderlijk ben ik niet."

Als je zoals ik 48 bent geworden en een echtscheiding is het ergste wat je hebt meegemaakt, dan heb je geluk gehad, dan heeft het leven je gespaard. Erika Vlieghe

Dat is waar, en ook weer niet. In de hele zorgsector is er maar één die zoveel verantwoordelijkheid draagt als Vlieghe. Ze heeft niet één of tien of honderd levens in handen, maar elf miljoen. "Je zou je daardoor kunnen laten afschrikken, maar mij motiveert het. Ik hou het ook altijd voor ogen, ik probeer dat niet te verdringen. Maar het weegt wel, natuurlijk. Je bent ook plots het aanspreekpunt voor alles en iedereen. Op alles moet je een antwoord hebben. En dat is soms vermoeiend, ja."

