Op vier plekken in Vlaanderen kan je in het bos begraven worden 05 maart 2019

Nabestaanden van overledenen die in de natuur uitgestrooid of begraven wilden worden, kunnen in Vlaanderen terecht op vier 'natuurbegraafplaatsen'. Die liggen in drie gemeenten: Beersel, Lanaken en Zoersel. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) op een parlementaire vraag van zijn partijgenote Katrien Schryvers. Op dergelijke begraafplaatsen, in natuur- of bosgebieden, kan as in een afbreekbare urne begraven of uitgestrooid worden. Sinds 2016 zijn ze toegestaan in Vlaanderen.