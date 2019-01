Op VIER openen de 'Topdokters' hun kabinet... 28 januari 2019

Wanneer het leven aan een zijden draadje hangt, maken topdokters het verschil tussen leven en dood. Als vaste waarde in het televisielandschap heeft het concept van 'Topdokters' nauwelijks nog een introductie nodig. Vanaf vanavond nemen negen nieuwe artsen, met elk hun eigen medische specialiteit, de kijker weer wekelijks mee achter de schermen. In de eerste aflevering van het zesde seizoen opereert kinderorthopedist Frank Plasschaert een jongen met een zware verkromming aan de wervelkolom. Longarts Eva Van Braeckel volgt een man nauwgezet op die te kampen krijgt met een zeldzame ontstekingsziekte. Interventioneel radioloog Luc Stockx moet dan weer snel handelen wanneer een vrouw van 60 jaar binnenkomt met een hersenbloeding. Via de lies probeert hij het bloedvat in de hersenen te behandelen.(TDS)

