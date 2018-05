Op verlof Onze opinie 30 mei 2018

00u00 0

Iemand heeft zijn handtekening gezet onder het penitentiair verlof van Benjamin Herman. Die heeft zijn vrije dag uit de gevangenis gebruikt om twee agenten te executeren, een jongeman van 22 dood te schieten, enkele anderen zwaar te verwonden, en er wordt nog onderzocht of hij een nacht eerder ook al iemand het hoofd had ingeslagen met een hamer. Het is nogal wat om de keuze gemaakt te hebben dat deze man verlof verdiende. Justitieminister Geens heeft de eindverantwoordelijkheid voor elke beslissing over penitentiair verlof. Hij sprak gisteren in tv-interviews over "onvermijdelijke risico's" en ontkende dat er fouten zijn gemaakt in het dossier. Dat laatste is al erg twijfelachtig als een naam opduikt in twee rapporten van Staatsveiligheid. Maar nog erger: de grootste fout zit hem niet in dit dossier, maar in de manier waarop het systeem van penitentiair verlof is aangepakt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN