Op veld en tribune zijn Pallieters nog lang niet dood 23 april 2018

Ook afgelopen weekend viel er geen nieuws te noteren in Lierses overnamedossier, maar dat tastte het enthousiasme van spelers en supporters niet aan. In Beveren bouwden de Pallieters een feestje na een verdiende zege. Op het veld en op de tribune is Lierse nog lang niet dood. "Schitterend wat de jongens hier brachten tegen een ploeg die dit seizoen in 1A een mooi parcours aflegde", zei trainer David Colpaert. De spelers bedankten dan weer hun aanhang, die zich heel de match liet horen. "Het is surreëel hoe hard de fans nog achter de ploeg staan", lachte Yoni Buyens. "Zelfs toen we tegen Zulte Waregem kansloos verloren, bleven ze tot tien minuten na de match zingen. Het geeft aan dat hier nog altijd potentieel zit. Ik denk dat er 'lelijkere' clubs in ons profvoetbal zitten. Het zou jammer zijn als Lierse moest verdwijnen. Laat ons hopen dat het zover nooit komt."

