Op vakantie naar Frankrijk of Italië Let op voor de mazelen 25 augustus 2018

Wie straks nog op vakantie zou vertrekken naar pakweg Frankrijk of Italië, zorgt er beter voor dat het hele gezin gevaccineerd is tegen de mazelen. Ook jonge kinderen. Het virus is namelijk aan een forse opmars bezig in Europa, zozeer dat we ook in Vlaanderen extra moeten opletten. Dat zegt dokter Geert Top van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Er zijn nu al 41.000 besmettingen in Europa, het grootste aantal sinds 2010, al is het jaar nog maar halfweg. In Frankrijk waren er al 3 sterfgevallen, in Italië meer dan 1.000 infecties. Voorlopig blijft Vlaanderen buiten schot met dit jaar nog maar 31 besmettingen. "De boodschap aan jonge ouders is duidelijk. Zorg dat het hele gezin gevaccineerd is", zegt Top in de kranten van Mediahuis. "Als je naar een probleemland reist, is het raadzaam de inentingen te vervroegen. Een eerste prik kan vanaf zes maanden, en de tweede dosis - nodig voor optimale bescherming - kan ook vóór het vijfde leerjaar."

