Op vakantie naar Frankrijk? Let op voor soa's 24 juli 2018

Wie deze zomer een vakantielief hoopt te vinden in Frankrijk is gewaarschuwd: in amper vier jaar tijd is het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen er verdrievoudigd. Onderzoek van de Franse overheid toont aan dat vooral chlamydia en gonorroe in opmars zijn. Zo lijden 267.097 Fransen aan de besmettelijke chlamydia-infectie (tegenover 76.918 in 2012). De ziekte komt bij Franse vrouwen tussen 15 en 24 jaar zelfs vier keer zo vaak voor als het landelijke gemiddelde. Voor gonorroe gaat het om 49.628 gevallen (15.067 in 2012). Populaire plekken bij toeristen, zoals Parijs en de Provence, hebben de hoogste cijfers. Het Nederlandse buitenlandministerie heeft burgers al gewaarschuwd het "voorzichtig aan te doen" en "altijd een condoom te gebruiken". Ons land heeft nog geen advies uitgestuurd. (FT)

