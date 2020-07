Exclusief voor abonnees Op vakantie draagt Djokovic wél mondmasker 15 juli 2020

00u00 0

Novak Djokovic (33) heeft zich voor het eerst weer laten zien sinds hij positief testte op het coronavirus. De Serviër is op vakantie in Bosnië, waar hij onder andere een bezoek bracht aan Visoko. Daar staat een heuvel waar in een ver verleden piramides zouden hebben gestaan. Hij kreeg er, in het bijzijn van zijn ouders en een bodyguard, een rondleiding door de Bosnische wetenschapper Semir Osmanagic. Opvallend: de Serviër droeg nu wél een mondmasker. Het nummer één van de wereld ligt al even onder vuur sinds hij een exhibitietoernooi organiseerde zonder respect voor de coronaregels. Zo geraakte hij net als enkele collega's en zijn vrouw besmet met het virus. (ODBS)

