Op twee na warmste winter ooit

02 maart 2020

Je zou het niet zeggen als je buitenkomt, maar de weerkundige lente is begonnen. Tijd dus om de balans op te maken van de winter. De temperatuur zorgde voor de enige uitschieter: met gemiddeld 6,3 graden in Ukkel was het de op twee na warmste winter sinds het begin van de waarnemingen. De normale waarde is 3,6 graden. Toch kon je het aantal écht mooie dagen op één hand tellen en stond er geregeld veel wind. Vorige maand stormde het zelfs vier weekends op rij. Ciara zorgde op 9 februari voor de hardste windstoot: 127 kilometer per uur. Hoewel het bijzonder vaak leek te regenen, scoorde de winter normaal op het vlak van neerslag: 230 liter per vierkante meter in 58 dagen, tegenover gemiddeld 220 liter in 55 dagen. Februari was wél kletsnat, met 107,7 liter. Tot 25 februari leken we op weg naar een winter zonder sneeuw, maar uiteindelijk kregen we toch twee witte dagen, eentje meer dan in 2014. De zon liet zich gedurende 170 uur zien: ook dat leunt dicht aan tegen het gemiddelde (180 uur). (PHT)

