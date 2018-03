Op twee na jongste ploeg in peloton 21 maart 2018

Met een gemiddelde leeftijd van 23,9 jaar is Sport Vlaanderen-Baloise in 2018 het op twee na jongste team van het hele internationale wielerpeloton (UCI WorldTour en procontinentaal circuit). Alleen het Hagens Berman-Axeonteam van Axel Merckx en Koos Moerenhout (gemiddeld 20 jaar) en het Colombiaanse Manzana-Postobon (gemiddeld 22,8 jaar) doen beter. Twee kanttekeningen: Hagens Berman-Axeon (met Jasper Philipsen) is in wezen een U23-team met ProConti-licentie. En ervaren rotten Preben Van Hecke (35) en Kenny De Ketele (32) trekken de gemiddelde leeftijd bij Sport Vlaanderen-Baloise natuurlijk drastisch op. (JDK)