Op stage in Zuid-Afrika Froome maakt nieuwe vriendjes 07 januari 2019

Chris Froome is met een deel van zijn ploegmaats van Team Sky op stage in Zuid-Afrika. Dat er naast de training ook tijd is om de fauna en flora te bewonderen, bewees de viervoudige Tourwinnaar op Instagram. "Ik heb een nieuwe vriend gemaakt", klonk het over een kameleon. (DMM)

