Op Sclessin heerst rust 03 januari 2019

00u00 0

"Eigenlijk moeten we niemand halen als er niemand vertrekt." Michel Preud'homme was duidelijk op kerstdag. Er moet niet veel transferactiviteit verwacht worden op Sclessin. Zeker niet inkomend. Enkel bij een 'opportuniteit' zullen ze in Luik de portefeuille bovenhalen. Daarbij geven ze dan de voorkeur aan een middenvelder met scorend vermogen. Ook uitgaand blijft het in principe rustig bij Standard. Carlinhos kondigde vorige week op Instagram zelf aan dat hij zal vertrekken. De Braziliaan wordt niet vervangen - hij kwam niet langer voor in de plannen van de Rouches. Voorts hopen ze in Luik dat Oulare snel herstelt van zijn blessure én dat Orlando Sá zijn oude niveau terugvindt - zo wordt de concurrentie voorin aangescherpt.

HLN