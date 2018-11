Op schoot bij jarige 'opa Wales' 15 november 2018

Prins George (5) heeft het naar zijn zin op de schoot bij 'opa Wales', zoals z'n kleinkinderen de jarige prins Charles - Prince of Wales - noemen. Het jongetje schiet in de lach bij het zien van iets grappigs buiten beeld. Ook zusje Charlotte (3) voelt zich in haar sas naast Charles' echtgenote Camilla - door de kleintjes 'Gaga' genoemd. De jongste telg van de dynastie, de zes maanden jonge prins Louis, geniet mee in de armen van zijn mama, schoondochter Kate. Deze familiefoto - waarop voorts zonen William en Harry prijken en schoondochter Meghan - werd in september genomen in de tuin van Clarence House, de residentie van prins Charles, maar is nu pas verspreid ter ere van zijn 70ste verjaardag.