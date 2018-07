Op routine naar ronde drie 06 juli 2018

Ze begint het stilaan mooi onder de knie te krijgen, dat grastennis. Met 6-1, 6-3 snelde Elise Mertens (WTA 15) in 54 minuten voorbij Sachia Vickery (WTA 83) naar een derde ronde tegen Dominika Cibulkova (WTA 33). "Mijn niveau was er", wist Mertens. "Dit is al het vierde grastoernooi. Ik begin me goed te voelen op deze ondergrond." Nochtans ging de Limburgse net als in de eerste ronde tegen Collins opnieuw tegen het canvas. "Die eerste was een flinke val", moest Mertens toegeven. "Buiten een paar schaafwonden heb ik er gelukkig niets aan overgehouden. Ik wil gewoon achter alle ballen rennen en dan gebeurt dat wel eens." In de volgende ronde zal de 22-jarige Hamontse haar hart kunnen ophalen, de pittige Cibulkova kan immers flink uithalen. Maar Mertens is op papier toch de favoriete. "Ik heb weer wat meer ervaring na de Australian Open en Roland Garros", aldus Mertens. "Ik voel me meer relaxed, die eerste rondes zijn niet meer zo stressvol. Bovendien krijg ik, door tegen de toppers te spelen, meer ondervinding omtrent het niveau waarop zij tennissen." (FDW)

