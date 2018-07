Op reis? Schakel een 'petsitter' in voor Max of Minou 04 juli 2018

U kunt uw geliefde huisdier niet meenemen op de jaarlijkse zomerreis naar Italië? Geen nood, er bieden zich steeds meer 'petsitters' aan in ons land. Yoopies, een website die baasjes en oppassers met elkaar in contact brengt, telt in ons land al meer dan 8.500 gebruikers. Zo'n 'petsitter' vult niet alleen het voederbakje, maar geeft indien nodig ook medicatie, trimt of scheert de pootjes, reinigt de kattenbak, knuffelt je viervoeter én houdt een oogje in het zeil in je huis. Voor één bezoek betaal je gemiddeld tussen de 10 en 14 euro. Uit onderzoek van het platform blijkt nog dat Limburgse baasjes het meest spenderen, gemiddeld 14,80 euro per dag. (FT)