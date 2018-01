Op Nederlandse tv zijn 'blanken' voortaan 'witten' 27 januari 2018

Na de rel over Zwarte Piet zijn de Nederlanders zich nu druk aan het maken over het woordje 'blank'. Dat zou synoniem zijn met 'rein en schoon', en dus zijn zwarte mensen dat bijgevolg niet, volgens die redenering. De NOS heeft het woord 'blank' alvast geschrapt en vervangen door 'wit'. De omroep moest haar beleid verduidelijken nadat op sociale media ophef was ontstaan toen een nieuwslezer het in een item rond Zimbabwe over 'witte boeren' had in plaats van 'blanke boeren'. De keuze riep irritatie op, en leidde tot een discussie over hoe politiek correct men moet zijn. Onze VRT is niet van plan om mee op de kar te springen en woorden van het scherm te bannen.