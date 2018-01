Op naar top 10? 24 januari 2018

Met haar plaats in de halve finale verzekerde Mertens zich van de 20ste plaats op de wereldranglijst op maandag. Mocht de debutante vannacht ook nog doorstoten naar de finale, dan zou ze in de top 15 kunnen terechtkomen. Die eindstrijd winnen zou er zelfs voor zorgen dat België voor het eerst sinds augustus 2011 (Kim Clijsters) opnieuw een speelster in de top 10 van de wereld zou hebben. (FDW)