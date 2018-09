Op naar kwartfinale Djokovic-Federer 03 september 2018

Twee oudgedienden die van zich deden spreken afgelopen weekend waren Roger Federer (ATP 2) en Novak Djokovic (ATP 6). De Zwitserse, vijfvoudige US Open-winnaar ontmantelde met sprekend gemak (6-4, 6-1, 7-5) de potentieel gevaarlijke klant Nick Kyrgios (ATP 30) terwijl de Servische Wimbledon-winnaar geen genade kende (6-2, 6-3, 6-3) met Richard Gasquet (ATP 25). Enkel de verrassende Australiër John Millman (ATP 55) en de al even verbazende Portugees Joao Souza (ATP 68) staan nog in de weg van een kwartfinale tussen deze twee tenoren, maar niemand die ervan uitgaat dat deze finale avant la lettre en 47ste onderlinge duel - Djokovic leidt met 24-22 - overmorgen zal plaatsvinden. (FDW)

