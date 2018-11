Op naar finale Djokovic-Federer? 17 november 2018

Op de Masters won Sascha Zverev (ATP 5) gisteren met 7-6, 6-3 van John Isner (ATP 10) waardoor de avondpartij tussen Novak Djokovic (ATP 1) en Marin Cilic (ATP 7) er niet meer toe deed (7-6, 6-2-zege voor de Serviër). De 21-jarige Duitser wordt de jongste halve finalist op de ATP Finals sinds Juan Martin Del Potro in 2009. Vandaag neemt Zverev het in de namiddag op tegen Roger Federer (ATP 3) terwijl Djokovic 's avonds aantreedt tegen Kevin Anderson (ATP 6). Het is vijftien jaar geleden dat er nog eens een Duitser (Rainer Schuttler) bij de laatste vier geraakte op het officieuze wereldkampioenschap en Zverev kan dat record nog wat scherper stellen aangezien hij niet kansloos is tegen de Zwitserse zesvoudige winnaar. 3-2 voor Federer staat het in de onderlinge ontmoetingen, maar hun laatste duel, vorig jaar in de poulefase van de Masters, ging pas na drie spannende sets naar 'Fed Express'. Desalniettemin lijkt iedereen in de O2 Arena uit te kijken naar een 48ste titanenstrijd op zondag tussen Federer en Djokovic. De Serviër mikt op een zesde titel in Londen en zou zo zijn rivaal bijbenen. (FDW)

