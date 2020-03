Exclusief voor abonnees Op meer dan 4.000 plekken in Vlaanderen kun je elektrische wagen opladen 27 maart 2020

00u00 0

Op 1 januari 2020 waren er 3.814 publieke laadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen, waarvan 90 snellaadpunten. In de twee maanden daarna kwamen er meer dan 200 laadpunten bij, zodat de kaap van 4.000 is overschreden. Dat meldt het Vlaams Departement Omgeving. Gent is koploper met 296 publieke laadpunten. Ook Antwerpen en Mechelen hebben meer dan 100 publieke laadpunten op hun grondgebied. Door de spreiding beschikken 297 van de 300 Vlaamse gemeenten over minstens één publiek laadpunt. Drie gemeenten hebben er nog geen één: Kaprijke, Moorslede en Sint-Laureins.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis