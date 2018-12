Op Mars wél een witte kerst 22 december 2018

Wie een witte kerst wil vieren, moet afzakken naar de rode planeet. Ruimtevaartorganisatie ESA publiceerde beelden van een de Korolev-krater die bedekt is met een dikke laag ijs. De krater op Mars heeft een diameter van liefst 60 km en de dikte van het ijs wordt geschat op 2 km. De beelden van de Korolev-krater zijn gemaakt door de ruimtesonde Mars Express Orbiter, die zich sinds Kerstmis 2003 in een baan rond de planeet voortbeweegt. Eigenlijk gaat het om vijf foto's die samengevoegd werden tot één beeld. (ND)

