Op 'long list' voor Tour

Nog één afgelijnde inspanning leverde Philippe Gilbert dit voorjaar. Op de Roche-aux-Faucons zette hij het peloton op een hijgen en opende hij het offensieve festival van zijn team. "'Ik ga anticiperen', had ik even voordien tegen Alaphilippe gezegd. 'Anders riskeer ik te moeten afhaken zonder iets voor de ploeg te hebben betekend.' Het trok de boel in gang. Dat móest. Er was de hele tijd wel snel gereden, maar overtuigende demarrages bleven uit. Het was tijd." Dat hij een succesvolle lente van de ploeg afsloot zonder één persoonlijke zege? Gilbert kan er naar eigen zeggen probleemloos mee leven. "Ongelooflijk mooie emotionele momenten heb ik de voorbije weken meegemaakt met deze groep. We zweven op een wolk en in de feestroes beseffen we het misschien nog niet voor de volle honderd procent, maar... We hebben samen wielergeschiedenis geschreven. (lacht) Ik denk dat het pas later zal doordringen."

