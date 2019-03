Exclusief voor abonnees Op kousenvoeten door Korea 26 maart 2019

Een kopje Koreaanse thee, een bord met zoetigheidjes en een rondleiding door een pittoresk meubelmuseum: daar doet Mathilde haar fleurige nieuwe jas van Armani voor aan en trekken zij en koning Filip zelfs hun schoenen uit. Het vorstenpaar is in Zuid-Korea aangekomen voor een kort en krachtig staatsbezoek, dat vandaag pas officieel begint en overmorgen alweer afgelopen is. Als voorprogramma deden ze gisteren mee aan een traditionele theeceremonie in het gezelschap van Pieter De Crem, voor de gelegenheid minister van Buitenlandse in plaats van Binnenlandse Zaken. Alle gasten - ook het vorstenpaar - liepen binnen rond op hun kousen. Didier Reynders liet verstek gaan. Hij moet deze week in het parlement uitleg geven over de 50 miljoen die prins Laurent te goed heeft van Libië. De Crem springt in, waardoor er toch nog vier ministers bij koning Filip zijn, die al voor de vijfde keer in Zuid-Korea is. Het land is vooral voor onze voedingsindustrie belangrijk. Belgische bedrijven uit die sector realiseren hier een jaarlijkse omzet van 155 miljoen euro. (PhG)

