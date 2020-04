Exclusief voor abonnees Op je 82ste de intensieve verlaten: dat verdient een duim 04 april 2020

Een opsteker was het voor het coronateam van het Imeldaziekenhuis in het Antwerpse Bonheiden: gisteren mocht de allereerste patiënt onder beademing de dienst intensieve zorg verlaten. Wiske (82) lag acht dagen 'op intensieve' - zes daarvan aan de beademing. De tachtiger vertrok naar haar gewone kamer met opgestoken duim, onder begeleiding van het al even enthousiaste medisch team. Ze zal wel nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Naast Wiske werden er recent nog drie coronapatiënten van de beademing gehaald. Zij moeten wel nog op intensieve zorg blijven.

