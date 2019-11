Exclusief voor abonnees Op jacht naar broers Braine... 18 november 2019

00u00 0

In de geschiedenis tellen we negen broederparen die ooit samenspeelden in de nationale ploeg. Pierre en Raymond Braine kwamen het vaakst samen in actie: 29 keer in de jaren 20. Bij die gezamelijke optredens waren ze goed voor twintig goals. Eden en Thorgan Hazard zijn op weg beter te doen: ze zitten aan dertien interlands waarin ze samenspeelden, en scoorden daarin elf goals.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu