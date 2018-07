Op hotel met de kinderen, puur voor de airco 28 juli 2018

Een 39-jarige moeder uit Gent was de aanhoudende hitte dermate beu dat ze gisteren een hotelovernachting boekte voor zichzelf en haar twee kinderen. In eigen stad, op amper twee kilometer van haar voordeur. Enkel en alleen voor de airco. "Na verschillende nachten zéér slecht geslapen te hebben in kamers waar het tot 38 graden warm werd, zijn we er écht aan toe", zegt Sofie Wymeersch. Overdag trok ze alvast naar haar kamer in het Ibis Budget Hotel aan de Dampoort om er wat te werken in de koelte. Tegen de avond ging ze Luka (8) en Yoko (6) ophalen, zodat ook zij konden genieten van een frisse nacht. We hopen oprecht dat het gezin goed geslapen heeft - anders toch wel zonde van die 75 euro. (DJG)

