Op hotel in de ruimte? 7,7 miljoen euro voor 12 nachten 07 april 2018

Het Amerikaanse bedrijf Orion Span wil het eerste ruimtehotel ter wereld maken. Dat heeft het gisteren bekendgemaakt op een ruimteconferentie in de VS. Het Aurora Station moet al in 2022 zijn eerste gasten verwelkomen.

HLN