Het zou weleens kunnen dat De Wever en Di Rupo de verkiezingscampagne gaan domineren en zo Charles Michel op het reservebankje houden. Ik vermoed dat de vrees er ook in bestaat dat de N-VA en de PS, mits het behalen van een goede score in mei, het op een akkoordje gooien, na wat onvermijdelijke commedia dell'arte, om toch tot een of andere vorm van confederalisme te komen. Misschien wordt zo een nieuw record regeringsvorming of een 'shutdown' vermeden en raakt de liberale familie nog meer gefrustreerd.

Norbert Duquesnoy, Vichte

