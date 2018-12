Op het nippertje toch nog coalitie in Ninove 27 december 2018

Er is dan toch nog een coalitie gevormd in Ninove. Gisteravond, op de laatste dag dat er voordrachtsaktes voor schepenen ingediend konden worden, is N-VA' er Joost Arents in een coalitie gestapt met Open Vld en Samen. Forza Ninove werd op 14 oktober de grootste partij in Ninove, met een monsterscore van 40%. Kopman Guy D'haeseleer kon echter geen enkele partij overtuigen om met hem in zee te gaan. Ook een poging van Open Vld om een meerderheid te vormen mislukte, omdat zowel N-VA als Samen voor de oppositie kozen. Maar Joost Arents, één van de twee verkozenen van N-VA in Ninove, sluit zich nu toch aan bij Open Vld en Samen om een meerderheid op de been te brengen. In persoonlijke naam, want zijn partij is daar niet mee akkoord. "Ik vond dat ik mijn nek moest uitsteken voor alle Ninovieters", aldus Arents. "Ik wou niet dat Ninove onbestuurbaar werd. Ik heb Guy D'haeseleer tot het laatste moment de kans gelaten om een coalitie te vormen."

