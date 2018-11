Op haar mooist in tricolore jurk KANDIDATE MISS UNIVERSE ZOË BRUNET 30 november 2018

Zoë Brunet, die tweede werd in de verkiezing van Miss België 2018, is onderweg naar Thailand. Zij zal op 16 december voor ons land deelnemen aan Miss Universe, omdat Miss België Angeline Flor Pua op dit moment in China zit voor Miss World.

HLN