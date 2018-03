Op glad ijs 17 maart 2018

Koning Filip waagde zich op glad ijs - mét rode loper - op de laatste dag van het staatsbezoek in Canada. Filip en Mathilde bezochten een school voor kwetsbare kinderen in Montreal, en de koning mocht zich even uitleven op de hockeypiste. Hij knalde de puck keurig in het weliswaar lege doel. Echt gevaarlijk werd het niet, want Filip bleef braaf op de rode mat. Groot was de vreugde na de goal, toen de vorsten hockeyshirts kregen met de namen van hun kinderen. De koningin ging gisteren van kop tot teen in Natan gekleed, met een flanellen jurk en lieslaarzen. Ze worstelde wel met haar hoed, die steeds dreigde weg te waaien. Zonder breuken en met de hoed nog op zijn plaats verlieten Filip en Mathilde de ijspiste. Vandaag keren ze terug naar België. (PhG)

