Op fiets mag het óók niet, en toch dubbel zoveel overtreders 24 augustus 2018

Ook fietsers hebben een gsm-verbod als ze zich in het verkeer begeven, al lijken velen dat niet te weten. Vorig jaar werden 1.186 fietsers betrapt, terwijl dat er in 2016 maar 591 waren. Gsm'en op het zadel levert een boete van 116 euro op. Vias wijst op het gevaar voor vallen tijdens het bellen of het aanrijden van andere weggebruikers door onoplettendheid. Ook handenvrij bellen, met een headset, wordt afgeraden, omdat de fietser dan niets meer hoort.