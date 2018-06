Op EK in Frankrijk gegokt op 2de plaats en... meteen verloren 27 juni 2018

Winst tegen Wales en een gelijkspel tegen Rusland. Engeland begon degelijk aan het EK in Frankrijk. In die mate dat toenmalige bondscoach Roy Hodgson en zijn technische staf beslisten om in de laatste groepsmatch tegen Slovakije zes spelers rust te gunnen. Iets waar hij achteraf kritiek voor kreeg. Van de media, maar ook van de spelers én van de Engelse voetbalbond. Onder meer Kane, Rooney en Dele kregen rust. "Ik heb daar geen spijt van", zei Hodgson achteraf.

