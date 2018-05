Op een dag is het plots afgelopen met het heelal 05 mei 2018

00u00 0

De aarde, de sterren, de planeten: mogelijk worden ze op een dag zonder waarschuwing opgeslokt door een allesvernietigend 'nieuw' universum, stellen fysici. Gelukkig blijkt uit de berekeningen dat we hoogstwaarschijnlijk nog miljarden malen miljarden jaren de tijd hebben voor het zo ver is. U mag bijna op uw beide oren slapen. Het einde van het heelal zou op elk moment kunnen komen, volgens Amerikaanse fysici, maar de kans is erg klein dat het vandaag of morgen of dit jaar of deze eeuw gebeurt. Héél erg klein. De beste schatting voor wanneer het waarschijnlijk wél gebeurt, is: over tien biljoen maal een triljoen maal een triljoen maal een triljoen maal een triljoen maal een triljoen maal een triljoen maal een triljoen jaar. Oftewel 100000000000...000 jaar (waarbij gemakshalve de meeste nullen zijn weggelaten, want er moeten er in totaal 139 staan), of 10 tot de 139ste macht.

