Exclusief voor abonnees Op één dag 60.000 besmettingen in VS 09 juli 2020

00u00 0

In de VS is voor het eerst de kaap overschreden van 60.000 geregistreerde coronabesmettingen in 24 uur tijd. Dat zet de teller in totaal op meer dan 3 miljoen besmettingen. Er stierven ook al meer dan 130.000 Amerikanen sinds de uitbraak van de pandemie, die er duidelijk nog niet onder controle is.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen