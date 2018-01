Op één na jongste WorldTourteam: 27 jaar 00u00 0

"La moyenne d'âge de l'équipe a vachement baissé", was het Julian Alaphilippe opgevallen. "De gemiddelde leeftijd van de ploeg ligt een stuk lager." Van 27,2 naar 27 jaar, het valt best mee. Toch is Quick.Step Floors, na het afscheid van Tom Boonen, plots het op één na jongste team in de UCI WorldTour. Alleen het Team Sunweb van Tom Dumoulin, Michael Matthews en Edward Theuns dat er met gemiddeld 26,2 jaar nog onder duikt. Ter info: Lotto-Soudal hoort met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar bij de 'oudere' ploegen. (JDK)

